Москва, 18 ноября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Инсталляции и спектакли исторического музея под открытым небом на Красной площади за несколько дней посетило более 342 тыс. жителей столицы и её гостей. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Михаил Терещенко/ТАСС

Этот музей работал в Москве с 7 по 10 ноября и был приурочен к 83-й годовщине военного парада 1941 года.

«Интерактивный музей к годовщине парада на Красной площади уже стал для Москвы важной традицией. Он напоминает о героических страницах истории нашего города и страны. В этом году выставку посетили 342 тыс. жителей и гостей столицы», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Уточняется, что на Красной площади разместили пять инсталляций, символизирующих знаковые места города и события из жизни москвичей периода Великой Отечественной войны. С организацией мероприятия помогали более 300 волонтёров. На экранах транслировались эпизоды кинохроники, связанные с событиями войны.

Посетители выставки также могли увидеть фильмы того времени, такие как «Разгром немецких войск под Москвой», «Фронтовые подруги», «Киноконцерт 1941 года», «Приключения Корзинкиной», «Чапаев с нами» и т.д. В публикации также указано, что уникальным объектом музея стал настоящий трамвай, который курсировал по столице в те годы.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва сохранила лидерство по количеству музеев среди мировых культурных столиц и вошла в топ-30 общего зачёта рейтинга Global Cities Index 2024. Он отметил, что первую строчку город удерживает уже на протяжении десяти лет. По данным на 2024 год, приведённым в публикации, в Москве в настоящее время 450 музеев, большая часть из которых исторические и художественные.