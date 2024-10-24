Москва, 24 октября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Москва получила Гран-при национальной премии «Умный город» в специальной номинации «искусственный интеллект (ИИ) — человеку». Об этом сообщили на сайте мэрии Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Жюри отметило комплексный подход столицы к применению технологий ИИ в работе общегородского контакт-центра. Уже 10 лет звонки вместе с операторами принимает голосовой ассистент. Сегодня он обрабатывает больше половины обращений на 12 горячих линиях: рассказывает о режиме работы учреждений, передает показания счётчиков, уточняет статус готовности документов», — приводятся на сайте слова заммэра Натальи Сергуниной.

В публикации уточняется, что за счёт использования в столице ИИ, который принимает решение вдвое быстрее человека, удалось значительно снизить нагрузку на операторов, ведь они теперь занимаются только сложными задачами.

Указано, что всего на победу в данной номинации претендовало 234 проекта более чем из 70 регионов России.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Сергунина рассказала, что голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы за 10 лет принял почти 160 млн звонков. С его помощью можно записаться к врачу, передать показания счетчиков, а также узнать о режиме работы музеев. По её словам, с 2024 года голосовой помощник отвечает на вопросы по 135 новым направлениям.