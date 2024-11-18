Москва, 18 ноября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Роспотребнадзор временно закрыл школу №1512 в Москве из-за нескольких зарегистрированных случаев кишечной инфекции у детей, сообщила 18 ноября директор учреждения Елена Дегтярёва.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«14 ноября Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в здании школы в связи с регистрацией нескольких случаев кишечной инфекции», — сказала Дегтярёва в беседе с ТАСС.

На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов. Роспотребнадзор добавил, что никому из пострадавших не потребовалась госпитализация. У заразившихся детей по результатам исследований клинического материала выявлен РНК норовируса второго типа, рассказала Дегтярёва со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Москве.

В этот же день московское управление Следственного комитета России сообщило, что ученики одной из школ на востоке столицы отравились, выпив воду из кулера. После инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

На данный момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.