Москва, 18 ноября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, следует из соответствующего указа российского лидера.

РИА Новости/Константин Михальчевский Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон

Указанную награду глава Крымской митрополии получил за восстановление музейно-храмового комплекса «Нового Херсонеса», а также за сохранение духовных и культурных традиций. Указ опубликован на портале официальных правовых актов.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Синод Русской православной церкви назначил митрополита Тихона главой Крымской митрополии и освободил его от управления Псковской митрополией. В шутку он сравнил это решение с отправкой на Колыму. Епископ напомнил, что на полуостров отправляли христианских святых Климента и Златоуста, а также папу Римского.

В конце декабря в Херсонесе Таврическом установили накупольный крест на Свято-Владимирский собор. Чин освящения проводил митрополит Тихон. Епископ отметил знаменательность произошедшего события. Он напомнил, что на месте, где стоит собор, в 988 году принял крещение князь Владимир, позднее крестивший Киевскую Русь.

Прежний крест был установлен на собор в 2001 году. Но под воздействием солёного морского воздуха он пришёл в аварийное состояние. Его пришлось демонтировать.