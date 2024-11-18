Москва, 18 ноября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Всегда есть силы, которые готовы пойти на обострение, однако Россия может рассчитывать только на себя и свою армию, заявил 18 ноября глава ДНР Денис Пушилин, комментируя возможное разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.

РИА Новости/ Евгений Биятов

«Сейчас мы смотрим, как будут развиваться события, но понимаем, что наши вооружённые силы готовились к любому варианту развития событий», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ДНР отметил, что нельзя испытывать иллюзий, исходя из обстановки в других странах. Вне зависимости от того, что происходит за пределами России, стоит понимать, что противник крайне коварен, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Вслед за сообщением The New York Times французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ франко-британских дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow.

18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция президента России Владимира Путина по вопросу разрешения Киеву наносить удары американским оружием вглубь российской территории осталась неизменной. По словам пресс-секретаря, Белый дом продолжает делать шаги, которые направлены на нагнетание напряжённости в конфликте.

Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Он отметил, что Россия будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.