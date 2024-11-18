Вашингтон, 18 ноября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден перед своим скорым уходом намеренно обостряет украинский конфликт, который он сам начал и сам проиграл, заявил американский политик Аджаму Барака в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Демократы под руководством Байдена, главного клоуна, обостряют [конфликт], который он начал, и проигрывают, разрешив правительству Украины запускать ракеты вглубь территории России», — указал он в публикации.

Барака уточнил, что именно такого рода решения и стали причиной поражения Демократической партии на выборах.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя публикации о решении Байдена, согласился с мнением одного из подписчиков о том, что «американские либералы любят войну».

18 ноября Дональд Трамп — младший, сын избранного президента США Дональда Трампа, оскорбил политиков Великобритании, Франции и Штатов, разрешивших Украине наносить удары вглубь территории России. Он также уточнил, что данная кампания пролоббирована компаниями военно-промышленного комплекса США, в интересах которых не допустить мирных переговоров по украинскому конфликту и затянуть боевые действия.