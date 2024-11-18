Красногорск, 18 ноября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Один человек погиб и один получил ранения в результате стрельбы в лесу возле города Талдом в Московской области. Об этом сообщили 18 ноября ИА Регнум в пресс-службе управления следственного отдела СК РФ по городу Дмитрову.

Нападение произошло 17 ноября вблизи урочища Сергеевка посёлка городского типа Запрудня. Следствие возбудило уголовное дело по с. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 по факту убийства Максима К. и покушения на убийство Виктора И.