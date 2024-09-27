Санкт-Петербург, 27 сентября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Под Санкт-Петербургом конфликт двух пенсионерок закончился стрельбой. Об этом сообщает местное издание 78.ru.

Oksana Korol/globallookpress.com

Как отмечается в публикации, в полицию обратилась 74-летняя женщина. По её словам, она отправилась собирать грибы и ягоды в лесной массив в районе посёлка Западная Лица. Там она встретила другую женщину, которой на вид было около 65-70 лет. Та не захотела уступать облюбованное место, молча достала пистолет «Оса», четыре раза выстрелила в сторону другой собирательницы грибов и ягод, а затем скрылась.

Уточняется, что три пули попали в бедренную кость левой ноги пенсионерки, в результате чего ей потребовалась медицинская помощь. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают стрелявшую и выясняют все обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года пенсионер устроил стрельбу в московском метрополитене. Между торгующим шаурмой продавцом и 75-летним мужчиной произошёл конфликт. После этого пенсионер ушёл за помповым ружьём «Бекас-3» и вернулся с ним к ларьку.

Ранее в Сочи пенсионерка избила мальчика за пробежку по газону. На кадрах видеозаписи с места инцидента видно, как ребёнок бежит по решётке ливнёвки, проходящей по газону с травой и зелёными насаждениями. Женщина, которая в это время ухаживала за растениями, схватила его и потащила к подъезду. На других кадрах пенсионерка наносит ребёнку у входа в подъезд удары по голове и спине.