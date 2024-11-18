Курск, 18 ноября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Около 180 военнослужащих ВСУ было ликвидировано при попытке вырваться из окружения в районе Ольговского леса в Курской области, передаёт Telegram-канал Mash со ссылкой на осведомлённый источник.

Иван Шилов ИА Регнум

По этим данным, выйти из окружения пытались около 250 человек, но подразделения ВС РФ пресекли их действия, нанеся по группе комбинированный удар. 24 военнослужащих противника были взяты в плен.

Пленные рассказали, что в районе Ольговской и Кремяновской рощ в окружении находятся от 400 до 600 военных ВСУ и иностранных наёмников, в том числе из танковой бригады и теробороны, сказано в сообщении.

Ранее эти военные ВСУ пытались выйти из окружения малыми группами, а в этот раз приняли решение попытаться осуществить коллективный прорыв, поскольку остались без резервов, новых боекомплектов и продовольствия, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября пресс-служба Минобороны сообщила, что военнослужащие группировки войск ВС РФ «Север» заблокировали ряд подразделений ВСУ в районе Ольговской рощи.

Военные ВСУ около 4 часов утра группами по 15–20 человек попытались прорваться из образовавшегося «котла», однако эта попытка была пресечена ВС РФ, отмечалось в сообщении. Российские силы продолжают зачистку приграничья, добавила пресс-служба.

По данным на 17 ноября, общие потери ВСУ на курском направлении превысили 33,2 тыс. человек. За последние сутки российские бойцы уничтожили 320 военнослужащих противника, немецкую БМП Marder, четыре бронемашины, три автомобиля, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».