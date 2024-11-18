Калуга, 18 ноября, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Российского гражданина, в интересах Украины собиравшего бомбы для диверсий, задержали в Калужской области, сообщает 18 ноября Центр общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум

Предполагалось, что самодельные взрывные устройства будут использованы для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей.

Украинские спецслужбы, по данным следствия, завербовали мужчину 1976 года рождения в октябре 2023 года. Лабораторию для работы с взрывчаткой он оборудовал в своём загородном доме, а изготовленные бомбы передавал другим агентам Украины через тайники.

В ФСБ уточнили, что взрывы должны были произойти в марте, когда в России проходили президентские выборы, в одном из отделений полиции и «Доме офицеров» в Белгороде, а также в офисах двух энергетических компаний в Брянске. Кроме того, планировался подрыв газораспределительной подстанции в Туле.

Все теракты предотвратили правоохранители. За подготовку к совершению преступлений задержали семь человек. Все они — российских граждане.

Из дома фигуранта изъяли готовую бомбу, компоненты для взрывчатки, патроны, боеприпасы, пистолет и другое оружие, а также средства связи с украинскими кураторами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, добавили в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ задержали подростка, который планировал диверсию на железнодорожных путях в Кировской области. Задержанный действовал по заданию украинских спецслужб за обещанное вознаграждение. Его действия могли привести к столкновению или сходу поездов.

Также спецслужба показала кадры с задержанием россиянина, который передавал Киеву данные об оборонном предприятии в Центральном федеральном округе. По версии правоохранителей, злоумышленник действовал за денежное вознаграждение.