Киров, 15 ноября, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали подростка, который планировал осуществить диверсию на железнодорожных путях в Кировской области. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео

«За денежное вознаграждение он собирался поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали, повреждение которых могло повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода следовавших на данном участке поездов», — сказано в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929465" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ задержала подростка, готовившего диверсию в Кировской области

В ведомстве отметили, что диверсант действовал по наводке украинских спецслужб.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября силовики задержали агента Главного управления разведки Украины 2003 года рождения с российским гражданством. По версии правоохранителей, за денежное вознаграждение и по наводке кураторов злоумышленник осуществлял сбор и передачу украинской стороне сведений, фото — и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Центрального федерального округа.

В октябре ФСБ задержала в Калининграде двух сотрудников ГУР Украины за шпионаж на российско-литовском участке границы. Также, по данным следствия, украинские шпионы должны были похитить и незаконно вывезти с территории России несовершеннолетнего гражданина РФ, отцом которого является сотрудник ГУР.