Москва, 14 ноября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности 14 ноября опубликовала видео с задержанием россиянина, передавшего Киеву данные об оборонном предприятии в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Кадр из видео

На кадрах силовики на ходу выпрыгивают из движущегося авто в сторону проходившего по дороге мужчины. На заднем плане виден бетонный забор, характерный для промышленных территорий. Подозреваемого укладывают лицом вниз, после чего фиксируют руки за спиной. Сопротивления он не оказывает.

После задержания на месте сотрудники ФСБ, предъявив удостоверение, проводят осмотр карманов и одежды.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября силовики задержали агента Главного управления разведки Украины 2003 года рождения с российским гражданством. По версии правоохранителей, за денежное вознаграждение и по наводке кураторов злоумышленник осуществлял сбор и передачу украинской стороне сведений, фото — и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий ЦФО.

В октябре ФСБ задержала в Калининграде двух сотрудников ГУР Украины за шпионаж на российско-литовском участке границы. Также, по данным следствия, украинские шпионы должны были похитить и незаконно вывезти с территории России несовершеннолетнего гражданина РФ, отцом которого является сотрудник ГУР.