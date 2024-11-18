Херсон, 18 ноября, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Российские военные на херсонском направлении предотвратили попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинских формирований, сообщил журналистам источник в силовых структурах.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он уточнил, что бойцам Вооружённых сил РФ удалось уничтожить трёх диверсантов. В их числе была женщина.

«В составе ДРГ ВСУ была военнослужащая-женщина», — сказал источник, которого цитирует «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа в Херсонской области российские военные уничтожили три лодки диверсантов ВСУ, пытавшихся высадиться на Тендровской косе. Отмечалось, что действия противника отслеживались с момента выхода катеров из Очакова. Планировавших высадиться диверсантов российские бойцы встретили огнём из различных видов оружия.

16 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что ВСУ потеряли элитные подразделения спецназа во время провальных операций по форсированию Днепра. При этом он уточнил, что в последнее время украинские формирования не предпринимали каких-либо масштабных попыток форсировать реку. Глава региона предположил, что ВСУ действуют так, поскольку помнят о прошлых неудачах.