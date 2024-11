Москва, 18 ноября, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Американские оперативно-тактические ракеты ATACMS могут быть перехвачены российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 и С-300В4, а также системами «Бук-М3». На это обратил внимание главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Mil.ru С-400

«Что касается средств перехвата ракет ATACMS, в первую очередь, конечно, это зенитные ракетные системы С-400 и С-300В4. Они могут осуществлять перехват баллистических ракет противника», — приводит «РИА Новости» слова эксперта.

Помимо С-400 и С-300В4, ракеты ATACMS могут быть перехвачены ЗРК средней дальности «Бук-M3».

Об уничтожении ракет ATACMS в ходе проведения спецоперации неоднократно сообщало Минобороны. Так, 8 ноября в оборонном ведомстве сообщили, что средствами противовоздушной обороны были сбиты самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины и восемь оперативно-тактических ракет ATACMS. Перед этим, 2 и 3 ноября, министерство доложило об уничтожении восьми американских ракет.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за сообщением The New York Times французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ франко-британских дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow.