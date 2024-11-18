Бразилиа, 18 ноября, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций (ООН) не в состоянии предотвратить конфликты в мире, в частности в секторе Газа, и найти выход из создавшихся кризисов. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в рамках саммита «Большой двадцатки».

Иван Шилов ИА Регнум Эрдоган, Газа

«Президент Эрдоган заявил, что Организация Объединённых Наций не в состоянии предотвратить конфликты в мире, особенно в Газе, что она не в состоянии найти решения кризисов и что Бразилии было бы уместно включить в повестку дня вопрос о реформе глобального управления во время своего председательства в G20», — отмечается в заявлении канцелярии Эрдогана в соцсети Х.

Президент Турции прибыл в Бразилию для участия в саммите лидеров G20. Он провёл встречу с бразильским лидером Лулой да Силвой. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Бразилией, а также региональные и глобальные вопросы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент Турции Эрдоган в октябре, страны исламского мира не смогли должным образом ответить на бесчинства Израиля в секторе Газа. Кроме того, он подчеркнул, что «ослеплённое сионистскими заблуждениями» руководство Израиля подавило все структуры, которые призваны защищать мир и права человека.

24 мая Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю немедленно прекратить операцию в Рафахе (юг сектора Газа) в соответствии с обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида.