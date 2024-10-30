Анкара, 30 октября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Страны исламского мира не смогли должным образом ответить на бесчинства Израиля в сектора Газа. Такое мнение выразил 30 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

«За исключением нескольких стран <…> нет сильной реакции со стороны исламского мира. Не следует забывать, что этот беспорядок зафиксирован в истории», — сообщил Эрдоган во время выступления на церемонии вручения наград победителям 9-го Международного конкурса по запоминанию и чтению Корана.

Турецкий лидер также заявил, что «ослеплённое сионистскими заблуждениями» руководство Израиля подавило все структуры, которые призваны защищать мир и права человека.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября Эрдоган заявил, что Израиль рано или поздно заплатит за свои действия, а премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху будет остановлен так же, как был остановлен лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит противостоять израильскому правительству и будет пытаться склонить весь мир на свою сторону. Также турецкий лидер заявил, что мира во всём мире не будет, пока виновные не понесут ответственность за геноцид в Газе.

20 мая прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта и трёх лидеров ХАМАС. Глава израильского МИД Исраэль Кац после этого решения объявил, что его ведомство создало кризисный штаб по противодействию возможной выдаче ордеров Нетаньяху и Галанта.

24 мая Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю немедленно прекратить операцию в Рафахе (юг сектора Газа) в соответствии с обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида.

25 мая первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал израильскую военную операцию в секторе Газа. Он напомнил, что Израиль за всё время военной операции в секторе Газа не достиг ни одной из поставленных задач.