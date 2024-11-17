Казань, 17 ноября, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:0.

ХК ЦСКА

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающий Владислав Каменев на 37-й минуте, защитник Владислав Провольнев на 39-й и форвард Виталий Абрамов на 47-й.

На сегодняшний день ЦСКА идёт на пятом месте в Западной конференции КХЛ, команда набрала 33 очка после 25 матчей. «Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции с 33 очками после 25 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. Для СКА это поражение стало пятым подряд.

3 ноября ярославский «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3. Эта победа стала восьмой подряд для «Локомотива», который является лидером регулярного чемпионата.