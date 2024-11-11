Омск, 11 ноября, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

РИА Новости/Алексей Мальгавко

В первом периоде хоккеисты «Авангарда» забросили две шайбы, отличились нападающие Рид Буше и Матвей Заседа. СКА во втором периоде смог отыграть одну шайбу — точный бросок на счету форварда Валентина Зыкова.

Для СКА это поражение стало пятым подряд, команда идёт на третьем месте в Западной конференции КХЛ с 32 очками после 26 матчей. «Авангард» занимает 10-е место в Восточной конференции, омский клуб набрал 20 очков после 23 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября ярославский «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3. Эта победа стала восьмой подряд для «Локомотива», который является лидером регулярного чемпионата.

30 октября «Локомотив» одержал победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2.