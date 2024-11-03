Челябинск, 3 ноября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Ярославский клуб «Локомотив» уверенно обыграл челябинскую команду «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Официальный сайт ХК «‎Трактор»

Игра проходила на льду челябинской «Арены-Трактор» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей голами отличились оформивший в матче дубль Александр Радулов (4-я минута в большинстве и 43-я), Максим Шалунов (8-я в большинстве), Степан Никулин (35-я) и Павел Красковский (56-я).

У хозяев шайбы забросили Артём Блажиевский (15-я), канадский форвард Дилан Сикура (39-я) и Александр Шаров (48-я).

Эта победа стала восьмой подряд для «Локомотива», клуб набрал 42 очка в 24 матчах и лидирует в турнирной таблице в Западной конференции КХЛ. У «Трактора» — 34 очка после 23 встреч, команда занимает первое место в Восточной конференции лиги.

В следующем матче «Локомотив» 6 ноября сыграет дома с нижегородским «Торпедо», а «Трактор» 9 ноября поедет в гости к владивостокскому «Адмиралу».

Как сообщало ИА Регнум, «Локомотив» 30 октября переиграл санкт-петербургский клуб СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2. Это на тот момент позволило ярославской команде упрочить лидерство в турнирной таблице КХЛ.

Ярославский клуб 3 сентября одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в стартовом матче сезона КХЛ со счётом 3:2. Это позволило «Локомотиву» выиграть Кубок Открытия.