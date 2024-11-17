Москва, 17 ноября, 2024, 18:40 — ИА Регнум. В Австрии местные жители и предприятия могут обанкротиться без поставок российского газа. Об этом 17 ноября заявила экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G. O. R. K. I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль.

РИА Новости/Алексей Витвицкий

«Для многих домохозяйств (и я имею в виду не малообеспеченные слои населения) это стало дополнительным бременем — очень тяжёлым на фоне общей инфляции, которая подстёгивается в том числе и высокими ценами на энергию. Наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса», — отметила она в эфире телеканала RT.

По словам Кнайсль, это происходит в то время, как в Австрии растёт и инфляция, которая вызвана в том числе высокими ценами на энергоносители.

Как передавало ИА Регнум, австрийская нефтегазовая компания OMV Gas Marketing & Trading получила уведомление от «Газпрома» о приостановке поставок с 16 ноября.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что республика готовилась к прекращению поставок российского газа с начала спецоперации на Украине. Он заверил граждан, что газовые хранилища в стране заполнены на 93%, что соответствует годовому потреблению, поэтому зимой, по его словам, холодно в домах не будет и никто не замёрзнет.