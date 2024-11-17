Сухум, 17 ноября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Силовое решение политического конфликта, обострившегося в Абхазии, приведёт к дестабилизации обстановки в стране. Об этом 17 ноября заявил информационный центр президента республики Аслана Бжании.

РИА Новости

«Силовое решение, которое явно предпочитает абхазская оппозиция, приведёт к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису», — говорится в Telegram-канале инфоцентра.

Для восстановления стабильности в Абхазии и привлечения инвестиций в страну необходимо, чтобы конфликт разрешился мирно, подчеркнуло представительство президента.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября возле правительственного комплекса в Сухуме собрались сторонники оппозиции, выступившие против ратификации парламентом соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ. Они захватили здания и потребовали отставки Бжании. Президент назвал это попыткой государственного переворота.

Координационный совет абхазской оппозиции 17 ноября пригрозил тем, что создаст временное правительство, если Бжания не уйдёт в отставку. Вице-премьера, министра финансов Владимира Делбу предлагается назначить премьер-министром и и. о. президента.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с ИА Регнум заявил, что в Абхазии идёт спор между двумя пророссийскими сторонами, поэтому при любом исходе конфликта Сухум будет договариваться с Москвой. Эксперт также назвал абсурдом выступления против инвестиционного соглашения, так как у многих жителей республики есть гражданство РФ и они этим пользуются.