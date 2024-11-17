Дублин, 17 ноября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Запад поступит с Украиной так же, как с Афганистаном, оставив страну без поддержки. Об этом 17 ноября заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Они (американцы. — Прим. ред.) заявляли, что останутся в Афганистане «столько, сколько потребуется». Потребовалось 20 лет, 3 трлн долларов, бесчисленное количество жизней, и они ушли в одночасье. С Украиной всё будет иначе, да?» — иронизирует Боуз.

Боуз назвал глав США, Франции и Германии Джо Байдена, Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, а также бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга скрипачами на тонущем «Титанике», который считался непотопляемым, но всё же утонул.

Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров по итогам дипломатической деятельности страны за 2023 год заявил, что Украину ждёт судьба Афганистана. Вмешательство США навредило не только Афганистану, но и другим странам, в том числе Ливии и Ираку. Вашингтон понимает, что блицкриг на Украине, нацеленный на стратегическое поражение России, ему не удался, но признать это США не хотят, отметил министр.

Как сообщало ИА Регнум, по данным украинского издания «Страна. ua», глава киевского режима Владимир Зеленский боится, что действия Запада после инаугурации избранного президента Дональда Трампа будут направлены на завершение вооружённого конфликта на Украине.

Издание также отметило, что Зеленского обеспокоили телефонные переговоры Шольца с президентом России Владимиром Путиным. Звонок Шольца заставил Киев подумать о том, что важнейшая страна ЕС якобы выступает за переговоры.

Лавров 16 ноября обратил внимание на то, что Шольц на переговорах с Путиным пообещал поддерживать Киев с формулировкой «столько, сколько необходимо». Глава МИД РФ подчеркнул, что для украинского народа такое развитие событий совершенно точно не является необходимым.