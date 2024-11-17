Братислава, 17 ноября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Словакия продолжила получать газ из России на фоне сообщений о прекращении поставок в Австрию. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на словацкую государственную компанию SPP.

Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Словацкая государственная компания SPP заявила, что по-прежнему получает газ из России, и добавила, что другие страны покупают больше», — сообщает агентство.

По мнению компании, ситуация, когда крупный потребитель прекратил получать газ, но при этом такой же объём продолжает идти через территорию Украины, показывает, что в Европе по-прежнему сильно заинтересованы в российском топливе.

Как передавало ИА Регнум 15 ноября, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что республика готовилась к прекращению поставок российского газа с начала спецоперации на Украине. Он заверил австрийских граждан, что газовые хранилища страны заполнены на 93%, что соответствует годовому потреблению, поэтому зимой холодно в домах не будет и никто не замёрзнет.

Австрийская нефтегазовая компания OMV Gas Marketing & Trading 15 ноября получила уведомление от «Газпрома» о приостановке поставок. До этого OMV заявила, что выиграла дело о поставках газа в Германию от «Газпром экспорта» из-за временного прекращения поставок российского газа осенью 2022 года. Международный арбитраж присудил ей 230 млн евро плюс проценты и издержки, которые OMV решила взыскать.