Токио, 17 ноября, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп не будет проводить встречи с лидерами зарубежных стран до вступления в должность главы государства. Об этом сообщило японское издание Nikkei Asia, ссылаясь на команду Трампа.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

«Избранный президент, в принципе, не будет встречаться с иностранными лидерами перед вступлением в должность», — говорится в публикации.

Отмечается, что американское законодательство запрещает частным лицам встречаться с иностранными лидерами по дипломатическим вопросам.

Несмотря на это, как передавало ИА Регнум, Трамп 14 ноября, уже после объявленной победы на выборах, успел встретиться с президентом Аргентины Хавьером Милеем в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в рамках Конференции консервативных политических действий (CPAC).

Пресс-секретарь президента Аргентины Мануэль Адорни опубликовал фотографию, на которой запечатлены глава аргентинского МИД Херардо Вертейн, предприниматель Илон Маск, Милей, Трамп и сестра Милея Карина, которая является генеральным секретарём канцелярии аргентинского лидера. Маск на фотографии держит на руках маленькую девочку.

5 ноября в США прошли 60-е президентские выборы. Победу одержал Трамп — его поддержали 50,5% избирателей. Действующий президент Байден, выдвигавший свою кандидатуру, 21 июля объявил, что отказывается от участия в выборах. Оппонентом Трампа была вице-президент США Камала Харрис. На выборах она набрала 48,0% голосов.