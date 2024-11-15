Флорида, США, 15 ноября, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Встреча президента Аргентины Хавьера Милея с избранным президентом США Дональдом Трампом состоялась в резиденции американского политика Мар-а-Лаго во Флориде в рамках Конференции консервативных политических действий (CPAC). Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба аргентинского лидера в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

Пресс-секретарь президента Аргентины Мануэль Адорни опубликовал фотографию, на которой запечатлены глава аргентинского МИД Херардо Вертейн, предприниматель Илон Маск, Милей, Трамп и сестра Милея Карина, которая является генеральным секретарём канцелярии аргентинского лидера. Маск на фотографии держит на руках маленькую девочку.

Также опубликовано выступление Милея на конференции, в нём он ещё раз поздравил Трампа с победой на выборах и выступил с критикой социализма. При этом выступление президента Аргентины оказалось значительно короче запланированного.

Кроме того, на своей странице в соцсети Милей опубликовал видео встречи с Трампом, где он очень эмоционально и не скрывая восторга приветствует американского политика.

В свою очередь Трамп в ходе своего выступления поблагодарил президента Аргентины и заявил, что именно Милей может сделать великой свою страну.

«Он один из немногих, кто может снова сделать Аргентину великой. Я хочу поблагодарить президента Аргентины, который имеет такую известность. Он великий джентльмен, он сторонник MAGA, сделаем Аргентину снова великой!» — заявил Трамп.

Милей стал первым иностранным лидером, лично встретившимся с Трампом после победы американского политика на президентских выборах. Глава Аргентины неоднократно указывал, что считает страны Запада, особенно США и Израиль, приоритетными партнёрами для своей страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что главу МИД Аргентины Диану Мондино отправил в отставку президент страны Хавьер Милей после поддержки резолюции ООН, призывающей к отмене торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы. Как указали в офисе Милея, Аргентина переживает этап серьёзных изменений, который требует от дипломатов, чтобы в принятых ими решениях «отражались такие ценности, как свобода, суверенитет и уважение индивидуальных прав», характеризующие западные демократии.

Генеральная Ассамблея ООН 30 октября в 32-й раз приняла резолюцию, призывающую США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции в отношении Кубы. За документ проголосовали 187 стран, против высказались Израиль и США.

Экс-глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро, при котором страна получила приглашение вступить в БРИКС, считает, что решение нынешней власти под руководством президента Милея не вступать в группу лишено смысла, учитывая значимость объединения.