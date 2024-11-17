Пхеньян, 17 ноября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в резкой форме осудила новый инцидент с разбрасыванием листовок Южной Кореей возле границы. Об этом 17 ноября передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Юрий Смитюк/ТАСС Ким Ё Чжон

«Во многих районах вблизи пограничной линии на юге и даже в глубине страны 16 ноября были разбросаны различные политические агитационные листовки и вещи подонков из Республики Корея», — заявила Ким Ё Чжон.

Органы государственной безопасности КНДР оцепили зоны обнаружения листовок и иных материалов и приступили к их поискам, сбору и уничтожению.

Ким Ё Чжон назвала действия Южной Кореи «постыдной провокацией», напомнив, что от КНДР неоднократно поступали предупреждения, которые были проигнорированы.

«Всякому терпению есть предел. Дошёл до предела гнев нашего народа на самых ненавистных шавок. Подонки обязательно дорого за это заплатят», — предупредила сестра лидера КНДР.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила Ким Ё Чжон, нарушение паритета сил на Корейском полуострове и в прилегающем регионе означает немедленную войну, поэтому единственно верный выбор КНДР — неизменно придерживаться линии на укрепление ядерного арсенала. Она упомянула учения Южной Кореи, Японии и США Freedom Edge, учения по ядерной операции Iron Mace с имитацией всесторонней ядерной войны на Корейском полуострове и другие.

Ким Ё Чжон пояснила, что курс КНДР на развитие своей военной мощи является справедливым и актуальным ответом на «военную истерию врагов».

До этого Ким Ё Чжон сравнила политику Украины и Республики Корея, назвав две страны «невоспитанными собаками, выпестованными США». Она раскритиковала южнокорейские власти за нарушение воздушного пространства КДНР, пообещав ответ со стороны Пхеньяна.