Пхеньян, 5 ноября, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Нарушение паритета сил на Корейском полуострове и в прилегающем регионе означает немедленную войну, поэтому единственно верный выбор КНДР — неизменно придерживаться линии на укрепление ядерного арсенала. Такое заявление сделала 5 ноября заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

JORGE SILVA/POOL/EPA/ТАСС Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон

«Сегодня нарушение паритета сил между врагами и нами на Корейском полуострове и в регионе — это сразу означает войну, такова объективная действительность, которую нельзя отрицать», — подчеркнула Ким Ё Чжон.

Она упомянула учения Южной Кореи, Японии и США Freedom Edge, учения по ядерной операции Iron Mace с имитацией всесторонней ядерной войны на Корейском полуострове и другие. За прошедший год, по словам Ким Ё Чжон, недружественные Пхеньяну страны провели 100 учений, которые были нацелены на КНДР. Кроме того, она напомнила о размещении США стратегических средств в регионе, в том числе переброску атомного авианосца и атомной стратегической подлодки «Вермонт», а также полёты стратегических ядерных бомбардировщиков, включая B-52H.

Ким Ё Чжон пояснила, что курс КНДР на развитие своей военной мощи является справедливым и актуальным ответом на «военную истерию врагов».

«Линия КНДР на наращивание самооборонных ядерных сил сдерживания является единственным и самым точным выбором в нынешней ситуации, и мы никогда не будем колебаться на этом пути», — заключила Ким Ё Чжон.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава министерства обороны Японии Гэн Накатани, КНДР осуществила пуск по меньшей мере семи баллистических ракет малой дальности. Высота полёта ракет составила около 100 километров, дальность полёта достигла около 400 километров. Все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Глава минобороны Японии добавил, что правительство Японии направило КНДР решительный протест в связи с запуском ракет.

КНДР 31 октября испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19». В Пхеньяне отметили, что речь идёт о дополненной и окончательной версии.

Утром 31 октября стало известно, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. По данным властей Японии, она пролетела в течение 86 минут около 1000 км и упала в 200 км к западу от острова Окусири, возле Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны страны.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси рассказал, что Токио выразил протест Пхеньяну через дипломатические каналы в Пекине.