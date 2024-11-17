Москва, 17 ноября, 2024, 06:23 — ИА Регнум. В России повторно объявили в международный розыск экс-главу минобороны Грузии Давида Кезерашвили, которого заочно обвинили в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

РИА Новости Давид Кезерашвили (в центре)

«Кезерашвили Давид Шотаевич внесён в базу розыска МВД РФ, он объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — приводит ТАСС сообщение правоохранительных органов.

Отмечается, что Лефортовский суд Москвы избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. В суде подтвердили факт заочного ареста Кезерашвили. При этом там отметили, что защита бывшего министра данное решение не обжаловала.

Как передавало ИА Регнум, бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили был объявлен в розыск через Интерпол 14 ноября 2013 года. В Грузии ему предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам.