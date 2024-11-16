Париж, 16 ноября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Четверо взятых в заложники сотрудников ресторана в пригороде Парижа освобождены, подозреваемый задержан. Об этом 16 ноября сообщил телеканал BFMTV.

РИА Новости / Доминик Бутен

«Заложники освобождены… безумец задержан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заложники не получили ранений.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл 16 ноября. Мужчина захватил заложников в ресторане L’Olivier в Исси-ле-Мулино. Телеканал BFMTV утверждал, что он был вооружён ножом, ранее он страдал от наркотической зависимости.

Подозреваемым оказался сын владельца ресторана, который заявил, что намерен совершить суицид. Всего в заложниках оказались четыре человека, которые являются сотрудниками заведения, клиентов в ресторане не было.