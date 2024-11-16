Москва, 16 ноября, 2024, 18:15 — ИА Регнум. С 23 ноября в «Сколкове» изменится маршрутная сеть наземного транспорта. Об этом 16 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Mos.ru/ Е. Самарина

«Новые маршруты будут проходить через территорию инновационного центра вместе с существующим Sk1. Также впервые наземный транспорт появится у кластера «Ренова». Работники, резиденты и студенты смогут быстрее и комфортнее добираться до ИЦ «Сколково» и перемещаться по его территории», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Вместо маршрута № 1147 появятся три новых. Sk2 будет следовать от станций метро «Филёвский парк» и «Славянский бульвар», Sk3 — от станций Солнечная, Мещерская четвёртого Московского центрального диаметра и станции метро «Говорово», Sk4 — от станции метро «Тропарёво».

Для удобства пассажиров разработана удобная идентификация маршрутов Sk. Таблички с их номером получат фирменный салатовый цвет, отличать их будет цветная полоса по нижнему краю. соответствующая линии метро или МЦД, до которых едет автобус.

Как сообщало ИА Регнум 10 ноября, автобусные и электробусные маршруты изменили в 11 районах Москвы. Жителям в САО, СЗАО, ЗАО и ЮЗАО стало удобнее добираться до станций метро и социальных объектов, подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В сентябре власти Москвы изменили восемь маршрутов наземного транспорта в районе четырёх станций открывшейся Троицкой линии метрополитена для удобства пассажиров.