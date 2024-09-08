Москва, 8 сентября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Власти Москвы изменили восемь маршрутов наземного транспорта в районе четырёх станций открывшейся Троицкой линии метрополитена для удобства пассажиров. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Первый участок новой ветки метро запустили 7 сентября. Работают станции «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская».

«Теперь транспорт подъезжает прямо к новым вестибюлям, а жители ближайших районов могут с комфортом добираться до дома, учёбы и работы», — процитировала Ликсутова 8 сентября пресс-служба мэрии мегаполиса.

Возле станции «Университет дружбы народов» изменили маршруты № 145 и 718, теперь автобусы останавливаются у входа в вестибюль. Вместо маршрута С2 запустили С976. Его проложили от Пятого микрорайона Тёплого Стана до улицы Островитянова. Маршрут № 295 соединили с маршрутами № 226, 712 и С976.

Транспорт экспресс-маршрута Е10 после станции «Тропарево» будет следовать не по улице Тёплый Стан, а по Ленинскому проспекту и Киевскому шоссе до станции метро «Саларьево». В районе Тёплый Стан теперь работает станция метро «Генерала Тюленева», а также маршруты С14, № 227, 281 и 553, объединённый с № 964. В посёлке Мосрентген к станции «Тютчевская» продлили маршрут № 485.

Более подробную информацию об изменениях московских маршрутов разместили на едином транспортном портале.