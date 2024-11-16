Москва, 16 ноября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Умерла советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР, известная по фильмам «Бриллиантовая рука» и «Место встречи изменить нельзя», Светлана Светличная, ей было 84 года. Об этом 16 ноября сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

РИА Новости Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная в эпизоде фильма «Новые приключения неуловимых»

«Первая красавица СССР. Фраза: «Не виноватая я! Он сам пришёл!» преследовала её по жизни. Сейчас бы сказали, что стала мемом», — написала Альперина в Telegram-канале.

Кинокритик поделилась, что познакомилась со Светличной в 2013 году в Тбилиси, где актриса представляла фильм «Девушка и смерть». Несмотря на возраст, она оставалась очень красивой. Когда артистка шла по улице, подростки подбегали к ней и просили вместе сфотографироваться, узнавая в ней исполнительницу яркой роли из «Бриллиантовой руки».

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в армянском Лининакане (ныне — Гюмри). В 1963 году окончила ВГИК, обучаясь на курсе режиссёра Михаила Рома, и стала актрисой московского Театра-студии киноактёра.

Она сыграла в трёх десятках художественных фильмах и пяти сериалах. Наиболее известные картины с её участием: «Бриллиантовая рука» (Анна Сергеевна из гостиницы), «Новые приключения неуловимых» (дама в собольем платье), «Место встречи изменить нельзя» (Надя), «Семнадцать мгновений весны» (Габи) и другие.