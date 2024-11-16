Новочебоксарск, Чувашия, 16 ноября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Число обратившихся к врачам после обеда в школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 171 человека. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщили в минздраве Чувашии.

СК России по Чувашской Республике

«Количество госпитализированных детей остаётся прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. 165 пациентов, включая одного взрослого, с лёгкой степенью тяжести проходят лечение амбулаторно. Их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ситуация продолжает находиться на контроле главы Чувашии Олега Николаева и соответствующих ведомств.

Как сообщало ИА Регнум 15 ноября, прокуратура Чувашии проинформировала об отравлении более сотни учащихся школы №4 в Новочебоксарске после употребления плова из школьной столовой.

В момент прибытия прокуроров в школу сотрудники пытались избавиться от продуктов с признаками «просрочки». Например, дата срока годности на тушках цыпленка была установлена 24 октября. В региональном Роспотребнадзоре заявили, что у заболевших обнаружена РНК норовируса. В пищеблоке установлен ряд нарушений санитарного законодательства.

12 октября в Камчатском крае следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации 11 школьников из города Елизово с острой кишечной инфекцией. Ещё несколько детей обратились за амбулаторным лечением. В СК уточнили, что в числе госпитализированных ученики 1-х, 7-х, 8-х и 9-х классов одной из школ города. В столовой отобраны образцы пищи, микробиологические смывы в пищеблоке.