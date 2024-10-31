Москва, 31 октября, 2024, 10:22 — ИА Регнум. С 1 ноября в России начнёт действовать ряд новых законов, касающихся компенсации оплаты жилья и коммунальных услуг, передачи владельцами публичных каналов сведений в Роскомнадзор, майнинга криптовалют и других сфер.

Олег Елков/ТАСС

Так, с ноября после уточнения правительством РФ порядка получения компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отказывать в этой выплате будут реже. Теперь отказать в ней могут только лицам с непогашенной задолженностью по квартплате. При этом сведения о таких долгах должны браться из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца.

С 1 ноября также начинают действовать нормы о так называемой маркировке публичных каналов, согласно которым владелец паблика с аудиторией более 10 тыс. пользователей должен передать в Роскомнадзор базовые сведения о себе и своём канале, в том числе контактные данные (через портал «Госуслуги», сайт РКН или с помощью чат-бота в соцсети).

После включения канала в реестр соцсеть добавит на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, есть ли этот канал в списке. Включение в перечень позволяет размещать рекламу российских компаний и приём пожертвований от пользователей, в противном случае сделать это будет невозможно, кроме того, нельзя будет делиться сообщениями таких каналов. Мера призвана ограничить недобросовестное распространение информации.

Кроме того, с ноября получившим статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников гражданам других стран вид на жительство будет предоставляться в упрощенном порядке — без выдачи разрешения на временное проживание. Это позволит значительно ускорить процедуру получения всех необходимых документов для возвращения репатриантов на Родину.

С ноября в России также станет законной деятельностью майнинг криптовалют, которым смогут заниматься юридические лица и индивидуальные предприниматели, внесённые в специальный реестр Федеральной налоговой службы (ФНС). Физические лица также смогут заниматься майнингом, однако они должны будут вписываться в пределы лимитов энергопотребления.

Помимо этого, с 1 ноября банки в РФ не будут взимать комиссию за переводы граждан через Систему быстрых платежей (СБП) в адрес государства (при уплате налогов и штрафов, детских кружков, секций и т.п.). При этом лимит бесплатных переводов (100 тыс. рублей) также распространится на операции с электронными кошельками.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с материальной выгоды в связи с экономией по процентам граждан, взявших жилищный кредит до 2025 года. Льгота также касается рефинансирования этих кредитов.

Экономист, вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди в беседе с ИА Регнум назвала правильным и справедливым решение об освобождении некоторых заёмщиков с жилищными кредитами от уплаты НДФЛ. По её словам, в основном новый закон затронет категорию сотрудников банков.