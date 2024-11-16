В Канаде заявили о вспышке неизвестного заболевания мозга
Фредериктон, Канада, 16 ноября, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Федеральные канадские власти обязаны начать исследования неизвестного заболевания мозга, которое поражает множество людей в штате Нью-Брансуик. Об этом 15 ноября заявила глава штата Сьюзан Холт.
«Нам необходимо провести тщательное расследование причин, по которым люди заболевают. Потому что мы ничего не знаем сейчас об этой болезни. Мы не знаем, как её выявить, диагностировать и лечить, мы не знаем, откуда она берётся», — приводит её слова газета The National Post.
Как утверждает издание, в последние годы местные врачи наблюдали сотни пациентов, которые испытывали необъяснимые неврологические симптомы. К ним относятся беспокойство и трудности со сном, а также боль в конечностях и проблемы с равновесием, стучание зубов, сильные мышечные спазмы, проблемы со зрением и галлюцинации.
Предыдущее канадское правительство отвергло требования властей штата провести расследование. Теперь Холт надеется на содействие действующего премьер-министра страны Джастина Трюдо.
Как передавало ИА Регнум, 2 ноября в Сети распространились сообщения о массовом заражении российских туристов неизвестным вирусом в одном из турецких отелей. Высказывались предположения, что это мог быть вирус Коксаки. Роспотребнадзор отправил запрос в минздрав Турции с просьбой предоставить информацию о возможных фактах заражения.
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что при обнаружении симптомов вируса Коксаки, в частности кожной сыпи, необходимо срочно вызывать врача и сделать тест.