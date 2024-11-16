Фредериктон, Канада, 16 ноября, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Федеральные канадские власти обязаны начать исследования неизвестного заболевания мозга, которое поражает множество людей в штате Нью-Брансуик. Об этом 15 ноября заявила глава штата Сьюзан Холт.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Нам необходимо провести тщательное расследование причин, по которым люди заболевают. Потому что мы ничего не знаем сейчас об этой болезни. Мы не знаем, как её выявить, диагностировать и лечить, мы не знаем, откуда она берётся», — приводит её слова газета The National Post.

Как утверждает издание, в последние годы местные врачи наблюдали сотни пациентов, которые испытывали необъяснимые неврологические симптомы. К ним относятся беспокойство и трудности со сном, а также боль в конечностях и проблемы с равновесием, стучание зубов, сильные мышечные спазмы, проблемы со зрением и галлюцинации.

Предыдущее канадское правительство отвергло требования властей штата провести расследование. Теперь Холт надеется на содействие действующего премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября в Сети распространились сообщения о массовом заражении российских туристов неизвестным вирусом в одном из турецких отелей. Высказывались предположения, что это мог быть вирус Коксаки. Роспотребнадзор отправил запрос в минздрав Турции с просьбой предоставить информацию о возможных фактах заражения.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что при обнаружении симптомов вируса Коксаки, в частности кожной сыпи, необходимо срочно вызывать врача и сделать тест.