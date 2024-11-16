Москва, 16 ноября, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Безопасных доз пива не существует, от этого алкогольного напитка у человека так же, как и от любого спиртного, формируется алкогольная зависимость, заявил 16 ноября врач психиатр-нарколог, глава наркологической клиники Руслан Исаев.

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Он обратил внимание на легкомысленное отношение к пиву в обществе. В случае употребления этого напитка грань между развитием классического алкоголизма и «расслаблением» стирается. Это связано с тем, что пиво глубоко проникло в культуру.

«При этом зависимость от него формируется абсолютно так же, как и от любого другого алкогольного напитка», — процитировала Исаева Lenta.ru.

Врач отметил, что пиво вовсе не безопасно. Так, в нём содержится женский гормон эстроген, нарушающий гормональный баланс мужчины. Помимо этого, употребление пива может привести к ожирению, заболеваниям внутренних органов, сбоям в обмене веществ.

Существует миф о «безопасных» дозах алкоголя. Нарколог рассказал, что ещё недавно 150 мл водки в неделю (или 1,2 л пива) для мужчин и 75 мл водки (или 600 мл пива) для женщин считались безобидной дозой.

«Но в последних исследованиях ВОЗ приходит к выводу: безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует», — заявил Исаев.

По его словам, даже минимальные дозы алкоголя создаю риск потери здоровья.

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