Москва, 3 ноября, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева нарколог Руслан Исаев 3 ноября назвал заблуждением мнение о том, что женский алкоголизм — неизлечимая болезнь.

Petrov Sergey/Global Look Press

Врач объяснил, что таких диагнозов «женский алкоголизм» и «мужской алкоголизм» нет, поскольку по гендерному признаку эта болезнь не разделяется. Алгоритм лечения будет одинаков в обоих случаях.

При этом нарколог указал на существование особенностей течения алкоголизма у мужчин и женщин. Для женщины спиртное опаснее. Прежде всего из-за того, что у женщин меньше расщепляющих спирт ферментов. Кроме того, в организме женщины алкоголь растворяется лучше, так как в нём на 10% больше воды.

Психиатр отметил, что женщины чаще мужчин сталкиваются с социальным давлением. Признать существование такой проблемы, как алкоголизм, женщине труднее, она пытается скрывать её, обращаясь за помощью тогда, когда болезнь уже сильно прогрессирует.

И хотя лечение алкоголизма у женщин может оказаться сложнее и дольше, он лечится.

«Но, безусловно, все алгоритмы — общие, и женский алкоголизм лечится с тем же успехом, что и у мужчин», — процитировала Исаева Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению психиатра-нарколога Льва Благова, алкоголизм является психоинфекционной болезнью. Люди могут «заразиться» от пьющего точкой зрения, согласно которой «алкоголь равно счастье». Так может случиться на вечеринке, где всем весело.

Человек может увидеть в своём выпивающем друге некий безусловный авторитет. Ему может понравиться атмосфера позитива, который в действительности является искусственным. Как подчеркнул Благов, в начале формирования алкогольного поведения обязательно присутствует фактор алкоголика-индуктора.