Москва, 16 ноября, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Международный Комитет Красного Креста (МККК) находится в контакте с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой по вопросу возвращения 23 жителей Курской области, которые были перемещены киевским режимом на территорию Сумской области. Об этом сообщил офис делегации организации в России.

Ammo.com

«МККК работает над этим. Делегация в Москве находится в контакте с госпожой Москальковой», — приводит «РИА Новости» сообщение МККК.

Другие подробности офис организации не сообщил.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября Москалькова сообщила, что в числе 23 жителей, насильно вывезенных из Курской области на Украину в Сумскую область, есть новорождённый ребёнок.Также среди них находится женщина пожилого возраста с трёхлетней девочкой и инвалид-колясочник.

Правозащитник направила киевским властям документы, которые могут понадобиться для пересечения россиянами границы и их возвращения на родину. Они находятся на рассмотрении у уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца и его офиса.

В середине октября Москалькова заявила, что более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские боевики, разыскивают родственники. Она напомнила, что принудительный вывоз мирных граждан из мест их постоянного проживания является грубым нарушением Женевской конвенции. По мнению Москальковой, мировое сообщество должно дать этому надлежащую оценку.