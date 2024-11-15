Курск, 15 ноября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. В числе 23 жителей, насильно вывезенных из Курской области на Украину в Сумскую область, есть новорождённый ребёнок. Об этом 15 ноября заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Pavel Kashaev / Global Look Press

Также среди них находится женщина пожилого возраста с трёхлетней девочкой и инвалид-колясочник.

«Сегодня продолжается диалог с Международным комитетом Красного Креста, с украинским омбудсменом о процедуре возвращения курян», — отметила Москалькова.

Правозащитник направила киевским властям документы, которые могут понадобиться для пересечения россиянами границы и их возвращения на родину. Они находятся на рассмотрении у уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца и его офиса.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября Москалькова заявила, что более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские боевики, разыскивают родственники. Она напомнила, что принудительный вывоз мирных граждан из мест их постоянного проживания является грубым нарушением Женевской конвенции. По мнению Москальковой, мировое сообщество должно дать этому надлежащую оценку.

В Минске 8 ноября прошла встреча Москальковой и Лубинца. Они обсудили взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей и взаимному посещению пленных.