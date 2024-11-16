Лима, 16 ноября, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в составе российской делегации открыл в столице Перу, Лиме, памятную табличку в честь выдающегося археолога российского происхождения Евгения Яковлева, который посвятил жизнь исследованию культуры инков и фигур пустыни Наска.

(сс) Federico Столица Перу — Лима

«В своей научной работе Яковлев сочетал знания ботаники, зоологии с результатами своих полевых исследований. Он умер рано, в 39 лет, но его вклад в науку был высоко оценён как его современниками, так и потомками», — приводит слова вице-премьера РФ «РИА Новости».

На церемонии открытия также присутствовал мэр района Сан-Борхо, на территории которого была установлена табличка, Марко Альварес.

Евгений Яковлев родился в 1896 году в Торжке в семье учителей-народников. В Перу Яковлев попал после Гражданской войны в России. В латиноамериканской стране Яковлев решил изучить культуры Наска и инков.

Как передавало ИА Регнум, в Лиме с 10 по 16 ноября проходит форум АТЭС. В 2023 году Оверчук также возглавлял российскую делегацию на соответствующем саммите в Сан-Франциско. По итогам форума вице-премьер тогда заявил, что считает его успешным. Он отметил, что делегацию РФ приняли доброжелательно, атмосфера была рабочей. Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества был образован в 1989 году. В состав АТЭС входят 19 стран и две территории.