Белгород, 14 ноября, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Шесть домов повреждены в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в городе Шебекино Белгородской области. Об этом вечером 13 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«Под артиллерийский обстрел ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в шести частных домах пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и заборы. Один легковой автомобиль получил различные повреждения», — написал Гладков в Telegram-канале.

По данным губернатора, на территории одного домовладения в результате атаки пострадала газовая труба. Утечка газа была устранена. Помимо этого, при обстреле пострадала линия электропередачи. Гладков отметил, что аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны.

Он добавил, что информация о других последствиях ещё будет уточняться.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября ВСУ нанесли удар по городу Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) и оставили порядка 60 тыс. человек без света, воды и тепла. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрела обесточены 143 трансформаторные подстанции. Без электричества остались жилой массив «Комсомолец», посёлки Комарова, шахты им. Ю. А. Гагарина, шахты «19/20», машиностроительного завода им. Кирова, Аксёновка и большая часть Центрально-Городского района. Кроме того, без отопления находятся 199 жилых домов, восемь школ, шесть детских садов и три поликлиники.

В ночь на 13 ноября ВСУ обстреляли Шебекино и посёлок Октябрьский в Белгородской области. По данным Гладкова, в результате обстрела в Шебекино загорелась надворная постройка на территории частного домовладения. К настоящему времени пожар потушен. В другом доме выбиты стёкла и посечён фасад. В Октябрьском загорелась крыша дома посла атаки украинского дрона, уточнил Гладков. Возгорание ликвидировали пожарные.