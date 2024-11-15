Киев, 15 ноября, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обеспокоен телефонными переговорами канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным и выразил опасения, что «изоляция» России ослабнет. Об этом 15 ноября Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ukraine Presidency/Global Look Press

«Звонок Олафа, на мой взгляд, ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов», — пояснил Зеленский.

Глава киевского режима заверил, что Украина понимает все вызовы и знает, как действовать.

«Хотим предупредить: «Минска-3» не будет — нам нужен реальный мир», — добавил украинский глава.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Путин провёл телефонный разговор с Шольцем 15 ноября. Разговор стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Путин назвал беспрецедентной деградацию отношений двух государств и напомнил, что Россия готова взаимовыгодно сотрудничать с Германией, если власти ФРГ обозначат свой интерес к налаживанию отношений.