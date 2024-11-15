Киев, 15 ноября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, 15 ноября пообещал передать в посольство США в Киеве доказательства о концлагере, Созданном службой безопасности Украины (СБУ) в своей штаб-квартире.

Global Look Press

«Дал команду передать все документы о концлагере, действовавшем в СБУ за деньги американских налогоплательщиков, в посольство США на Украине», — написал он в Telegram-канале.

По информации Дубинского, к организации концлагеря причастны экс-глава СБУ Иван Баканов и бывший его заместитель Василий Малюк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Как передавало ИА Регнум, Дубинский сообщил о концлагере СБУ 14 ноября. По данным депутата, он действовать с февраля по ноябрь 2022 года. Там пытали людей, чтобы выбить признательные показания, через прошли более 300 человек.

О существовании пыточных СБУ в находящемся под контролем Киева Запорожье рассказал в феврале 2024 года занимавший тогда пост главы движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что в городе пропадают без вести люди, выступающие против фашизма. После освобождения Запорожья российскими войсками эти преступления будут зафиксированы и будут рассмотрены трибуналом, подчеркнул политик.