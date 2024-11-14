Киев, 14 ноября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. В штаб-квартире Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве в 2022 году располагался концентрационный лагерь для пыток. Об этом 14 ноября сообщил депутат Верховой рады Украины Александр Дубинский.

Ssu.gov.ua

«На Украине в феврале–ноябре 2022 года существовал концлагерь СБУ, через который прошли более 300 человек. <…> Людей хватали на улице, привозили в это помещение — прямо в главный офис СБУ в городе Киеве — там пытали их и получали признательные показания», — рассказал Дубинский в ходе судебного заседания по делу о госизмене, в котором он проходит обвиняемым.

Он отметил, что пыточная была организована тогда занимавшим пост главы СБУ Иваном Бакановым и его первым замом Василием Малюком (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Концлагерь, согласно его данным, находился прямо под их кабинетами.

Как передавало ИА Регнум, в феврале занимавший тогда пост главы движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что СБУ оборудовала пыточные во временно оккупированном Вооружёнными силами Украины (ВСУ) городе Запорожье. Он уточнил, что в городе постоянно исчезают люди и нет никакой информации о судьбах пропавших без вести антифашистов.

В том же месяце посол по особым поручениям Министерства иностранных дел по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в освобождённой от ВСУ Авдеевке, по предварительным данным, существовали тайные пыточные и захоронения. По его словам, киевский режим также держал жителей города в заключении по политическим мотивам.