Киев, 15 ноября, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в посёлке Счастливое в Киевской области открыл огонь из пистолета по убегавшему мужчине. Об этом 15 ноября сообщило минобороны страны.

Кадр из видео

«Для выяснения обстоятельств главная инспекция министерства обороны приступила к проверке правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия», — говорится в сообщении.

В Сети распространилось видео, на котором человек в форме на складах стреляет в убегающего мужчину. Судя по кадрам, попасть в него не удалось, беглец успешно скрывается среди грузовиков.

При этом украинская полиция до заявления министерства обороны страны заявила, что стрелял якобы не сотрудник ТЦК, а представитель «добровольческого формирования территориальной общины». Правоохранители приступили к расследованию происшествия.

Как передавало ИА Регнум, на Украине регулярно сообщают, что многие мужчины не желают служить в армии и скрываются от призыва. Офицер 103-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виталий Коростинский 27 октября призвал избивать и штрафовать уклонистов.

Украинские власти для привлечения желающих служить в армии ввели систему рекрутинговых центров, где обещают, что мужчины смогут выбирать войска, где они будут проходить службу. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 10 ноября заявила, что это обман, в реальности завербованных отправляют в штурмовики.

При этом на Украине запрещено выкладывать видео, как сотрудники ТЦК силой затаскивают мужчин в автобусы, чтобы призвать в армию. В октябре жителя Одессы за такой ролик приговорили к пяти годам лишения свободы.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии.