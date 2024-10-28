Москва, 28 октября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Малиновский районный суд Одессы приговорил мужчину, опубликовавшего в TikTok видео с сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкомата), насильно мобилизующими граждан, к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на один год. Об этом сообщило издание «Страна. ua» в своем Telegram-канале.

Belkin Alexey/Global Look Press

Обвиняемый разместил в соцсети TikTok видеоролик, содержание которого, по мнению суда, несёт угрозу национальной безопасности Украины.

Мужчина признал вину и пошёл на сделку со следствием. У него конфисковали iPhone, с которого он вёл съёмку и осуществил публикацию.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября на одесском рынке произошел бунт из-за рейда военкомов по торговым точкам. Продавщицы заступились за мужчин и выгнали сотрудников ТЦК, устроивших проверку документов.

В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. В соответствии с ним военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военный билет и в течение двух месяцев обновить свои данные в военкомате. Сотрудники ТЦК получили право круглосуточно раздавать повестки.