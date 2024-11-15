Казань, 15 ноября, 2024, 16:22 — ИА Регнум. В аэропорту Казани сняли временные ограничения на приём и отправку самолётов. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Росавиации.

Марина Лысцева/ТАСС

«В 15:00 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолёта.

Как передавало ИА Регнум, временные ограничения на полёты в аэропорту Казани были введены в 13:00 мск. Отмечалось, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов.

10 ноября запасные аэродромы приняли больше 30 самолётов, пока в трёх московских аэропортах действовали ограничения на приём и отправку рейсов. Меры вводились в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полётов гражданских судов.