Вашингтон, 15 ноября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Американский писатель Стивен Кинг заявил, что уходит из соцсети X (бывш. Twitter), принадлежащей бизнесмену Илону Маску, из-за царящей на платформе «токсичной атмосферы». Об своём решении литератор рассказал на своей странице в X в пятницу, 15 ноября.

TASS /EPA/MICHAEL REYNOLDS Американский писатель Стивен Кинг

«Я покидаю Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной. Если хотите, следите за мной в [соцсети] Threads (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской)», — заявил писатель в посте.

Ранее Кинг опроверг слухи, что Маск заблокировал его на платформе за то, что он якобы назвал миллиардера «первой леди» после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США.

«Я вижу, что ходят слухи, что я назвал Маск-мэна новой первой леди Трампа. Я этого не сделал, но только потому, что не подумал об этом. Также ходят слухи, что Маски выгнал меня из Twitter. Но вот я здесь», — писал он.

Стивен Кинг достаточно давно поддерживает демократов и выступал против Трампа ещё до его победы на президентских выборах в 2016 году.

Как передавало ИА Регнум 31 октября, Илон Маск предложил Стивену Кингу заключить пари на предмет того, что на выборах победит Трамп. Так миллиардер ответил на гневную публикацию Кинга в X, в которой писатель негативно отозвался о данных беттинговых опросов.

13 ноября британская газета The Guardian также объявила о прекращении публикации своих материалов в Х, сославшись на «токсичность» платформы. По мнению редакции, в соцсети размещается контент, который якобы пропагандирует расизм и крайне правые теории заговора.