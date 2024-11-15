Москва, 15 ноября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Авиация и ракетные войска Вооружённых сил РФ нанесли удары по резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам ВСУ на территории Сумской области в районах Басовки, Беловодов, Журавки, Новенького и Павловки», — сказано в сообщении.

Также ведомство сообщило, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 100 человек, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 15 ноября сообщил, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области. По предварительным данным, погибли более 100 бойцов противника. Кроме того, там были иностранные наёмники.

Российские войска с 9 по 15 ноября нанесли 42 комбинированных удара высокоточным оружием и беспилотниками. Поражение было нанесено объектам энергетики, которые работали на предприятия украинского ВПК, тренировочным базам, логистическому центру ВСУ, пунктам временной дислокации украинских подразделений, националистических формирований и иностранных наёмников.