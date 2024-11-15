Сумы, Украина, 15 ноября, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Удар российских военных по месту дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области мог уничтожить более 100 бойцов. Об этом 15 ноября сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вечером 14 ноября был прилёт в Хотенском районе Сумской области. Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка», — процитировало его «РИА Новости».

Пока что идентифицировать удалось малое количество погибших, ещё не все тела найдены. По информации Лебедева, в атакованном расположении также находились несколько десятков иностранных наёмников.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября российские военные уничтожили более 50 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), ударив оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по колонне, следовавшей из Сумской в Курскую область. Погибшие украинские военные служили в 47-й механизированной бригаде «Магура» и 82-й бригаде, ранее действовавших в Запорожской области.

В тот же день ВС России нанесли удар по 22-й механизированной бригаде ВСУ в Сумской области во время подвоза и разгрузки боеприпасов. В результате были уничтожены склад с боеприпасами, 12 бронемашин, два грузовых автомобиля, две единицы техники повышенной проходимости и живая сила украинской армии.